«أونكتاد» يدعو إلى توفير 2.5 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

طالب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، دول العالم بالوقف معاً، وتوفير حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار لمساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية السريعة والمتنامية لانتشار فيروس كورونا.

وأكد الحاجة الملحة لتوفير تريليون دولار من خلال توسعة حقوق السحب الخاصة، كما طالب بإلغاء ما قيمته تريليون دولار من المستحقات على الدول النامية في العام الجاري، ولفت إلى أن قيمة الدعم المتبقية وهي 500 مليار دولار ضرورية لتمويل خطة مارشال للتعافي الصحي، وسيتم توزيع هذا الدعم على أساس منح.

وقال الأمين العام للأونكتاد موكيسا كيتوي: إن نحو ثلثي سكان العالم يعيشون في الدول النامية (باستثناء الصين) وهم يواجهون اليوم أوضاعاً شديدة الصعوبة، وظروفاً غير مسبوقة؛ نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، ما يتطلب تحويل الحديث المستمر عن التضامن الدولي إلى حراك عالمي له معنى وتأثير.