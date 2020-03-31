عموميات وإفصاحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **وافق مساهمو بنك رأس الخيمة الوطني على توزيع أرباح نقدية 30% من رأس المال المدفوع للبنك.**وافقت عمومية «الوطنية للتأمينات العامة» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وفقاً لسجل الأسهم في تاريخ 8 إبريل 2020.**تأجيل «عمومية» شركة جي إف إتش المالية، إلى يوم الاثنين 6 إبريل لعدم اكتمال النصاب القانوني.**استقال سلطان بن غنوم الهاملي، من عضوية مجلس إدارة «الوطنية للسياحة والفنادق» لأسباب شخصية.**عمومية «دانة غاز» 14 إبريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 فلس للسهم الواحد.**تعقد «أم القيوين للاستثمارات العامة» اجتماع العمومية عند بعد 4 إبريل للنظر في توزيع 5 فلوس.**بلغت خسائر «الوطنية للتكافل» المتراكمة 54.25 مليون درهم أو ما يعادل 36.2% من رأس المال وتعود إلى إنشاء الشركة والاكتتاب في عدد قليل من الحسابات الضخمة.**تفتح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» باب التصويت الإلكتروني لحضور العمومية من الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين 13 إبريل، إلى الثالثة بعد ظهر 14 إبريل.

**تناقش عمومية «يونيكاي» قرار استمرارية الشركة بعدما تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال، وذلك يوم 23 إبريل. كما تناقش التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2020.

**قالت «أملاك للتمويل» إن خسائرها المتراكمة بلغت 1.8 مليار درهم، تشكل 119% من رأسمالها بسبب بعض العقارات الاستثمارية التي سجلت ب 2.9 مليار درهم بين 2009 و2013، وتم تقييمها بالقيمة العادلة في 2014 وتسجيل خسائر قيمة عادلة 1.8 مليار. وأكدت الشركة حصولها على موافقات الدائنين بشأن الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ما تبقى من ديون.

**وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة القابضة»، على إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة إجمالية تقدر ب 125 مليون درهم، فيما سيتم هذا الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، ولمدة 5 سنوات. وسيكون سعر الإصدار 1 درهم للصك الواحد، تستحق 12% أرباحاً سنوية تدفع كل 6 أشهر.