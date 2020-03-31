ضغـوط البيـع تعيـد مؤشـرات الأسـهم إلـى المربـع الأحمـر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



لم تمهل ضغوط البيع، الأسهم المحلية لالتقاط أنفاسها حتى عادت للتراجع، بعد يوم واحد من الارتفاع، بضغوط رئيسية من المستثمرين الأجانب من خلال توجههم نحو التسييل، في وقت تراجع مؤشر سوق أبوظبي 3.47%، وسوق دبي 2.32% على التوالي، وفيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة فقط، إلا أنها لم تكن مدعومة بسيولة قوية.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 388.26 مليون درهم، منها 199.46 مليون درهم في دبي، و188.8 مليون درهم في أبوظبي.



سوق دبي



وانخفض سوق دبي المالي إلى مستوى 1789.6 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات العقار والسلع والبنوك والاستثمار والتأمين والخدمات.

وهبط قطاع العقار 3.62% مع انخفاض «إعمار العقارية» 4.11%، و«إعمار للتطوير» 2.14%، و«إعمار مولز» 2.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.22%، و«ديار» 3.22%، و«داماك» 3.8%.

وهبط قطاع البنوك 2.46% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 3.95%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.29%، مع ملاحظة ارتفاع «دبي التجاري» 4.98%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.43% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.9%، و«دبي المالي» 3%، و«شعاع» 4.79%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.16% بفعل ارتفاع «أرامكس» 0.44%، واستقرار «العربية»، وفيما انخفض «الخليج للملاحة» 1.16%.



سوق أبوظبي

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من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 3744.13 نقطة، مع انخفاض شبه جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع البنوك أكثر من 4% بفعل انخفاض «أبوظبي الأول» 5%، و«أبوظبي التجاري» 4.7%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.25%.

وتراجع قطاع العقار 4.57% نتيجة تراجع «الدار» 4.55%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.84%. ونزل «اتصالات» 3.1%.

وهبط قطاع الطاقة 1.83% نتيجة هبوط «دانة غاز» 4.46%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.98% مع انخفاض «الواحة» 4.9%، و«العالمية» 3.23%، في مقابل ارتفاع «إشراق» 4.81%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «الخليج للملاحة» التداولات في سوق دبي، بقيمة 47.13 مليون درهم، مغلقاً عند 0.34 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً 41.2 مليون درهم، وأغلق عند 2.33 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 30.5 مليون درهم، وأقفل عند 3.64 درهم.

وفي سوق العاصمة، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 44.45 مليون درهم، ليغلق عند 9.88 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 44.34 مليون درهم، وأقفل عند 13.74 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي اجتذب سيولة 38.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.87 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، «غلفا للمياه» بنسبة ارتفاع 14.59% مغلقاً عند 10.6 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «آن ديجتال سيرفسس»، ونزل بالحد الأقصى 5% إلى 0.114 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين في سوق أبوظبي «بنك أم القيوين الوطني»، وزاد 8.11% ليغلق عند درهمين، وعلى العكس، تصدر التراجعات «أبوظبي الأول» بنسبة 5%، ليغلق عند 9.88 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب، والخليجيون، والمواطنون، نحو الشراء، بصافي 46.88 مليون درهم، منها 2.55 مليون للعرب، و5.5 مليون درهم للخليجيين، و38.86 مليون درهم للمواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي 46.88 مليون درهم. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي 18 مليون درهم، منها 3.7 مليون درهم للعرب، و14.6 مليون درهم للمواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي 18 مليون درهم، منها 1.37 مليون درهم بيع الخليجيين، و16.97 مليون درهم بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم «دي إكس بي»، و«الاتحاد العقارية»، و«الإثمار»، و«تبريد»، بينما تركزت مبيعاتهم على «دانة غاز»، و«إعمار مولز»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول».

وفي ما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو التسييل، بصافي 53 مليون درهم، منها 25 مليونا في دبي، و28 مليونا في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه الأفراد نحو الشراء، بصافي 53 مليون درهم توزعت بواقع 25 مليونا في دبي، و28 مليونا في أبوظبي.