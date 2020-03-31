شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوقف سحب الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأمريكي بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول مصرفي.
وقال مسؤول في جمعية المصارف، فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج، وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد. (أ ف ب)
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