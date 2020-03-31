الـ «بلوك تشين» وخدمة المجتمع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهمت شركات مثل «لوناتي سبا» الإيطالية في إنتاج صمام بديل لجهاز التنفس الصناعي بالطباعة ثلاثية الأبعاد لتساهم في إنقاذ حياة عشرات المرضى المصابين بفيروس كورونا. وقام روبوت «ليتل بينت» بمهمة إيصال الإمدادات الغذائية لسكان مدينة ووهان الصينية خلال فترة الحجر الطبي. كما قام «بايدو» محرك البحث الصيني الشهير باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بطريقة تصرف فيروس كورونا والمساهمة في الحد من انتشاره.

وساهمت الروبوتات في تمكين الشركات من مواصلة الإنتاج بالاعتماد على عدد أقل من القوى العاملة خلال هذه الأزمة.

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