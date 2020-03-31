«رينو» تستأنف العمل في الصين وكوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات، أمس الاثنين، عن استئناف الإنتاج في مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية؛ بعد إغلاقهما في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وقالت الشركة في بيان «جميع مصانع المجموعة مغلقة حالياً باستثناء مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها».

وكانت المجموعة أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر يناير/كانون الثاني. وتبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف مركبة في العام. (أ ف ب)