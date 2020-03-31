الصين تخفض الفائدة وتضخ 7 مليارات بالأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الصيني، أمس الاثنين، سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ خمس سنوات، وضخ 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي، لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في التغلب على تأثيرات فيروس كورونا.

وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي)، أنه أطلق عملية إعادة شراء الأوراق المالية، أمس الاثنين، وخفض من معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام من 2,40 بالمئة الى 2,20 بالمئة.

وصرح جوليان إيفانز-برتشارد كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون الصين في «كابيتال إيكونوميكس» أن هذا «أكبر خفض منذ 2015 ويخفض معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام إلى أقل مستوى لها في التاريخ». وأضاف أنه «من خلال تقديم القروض بمعدلات فائدة أقل، سيتمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بمعدلات الفائدة بين البنوك في السوق منخفضة حتى يمتص النظام المصرفي خفض معدلات عمليات إعادة الشراء».

ودعا المكتب السياسي، أعلى هيئة في الحزب الشيوعي، يوم الجمعة الماضي، إلى إجراءات قوية وتعزيز الحوافز. ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، خفض المحللون من توقعات نمو الاقتصاد الصيني، وذكرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أنها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 إلى نحو نصف توقعاتها السابقة وهي 5,7%. (أ.ف.ب)