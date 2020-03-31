«باي باي» تطلق خدماتالدفع عبر الهواتف في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية «PayBy» بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول خدمات الدفع السريعة والآمنة عبر الهواتف المحمولة في الإمارات، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد للمستهلكين والشركات على حلول دفع مريحة وآمنة ولا تلامسية في الوقت الذي يكافح فيه العالم وباء «كوفيد - 19».

وستوفر PayBy حلاً فعالاً وآمناً للمدفوعات يتفوق على الحلول النقدية وبطاقات الدفع، حيث تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية لتسديد قيمة مشترياتهم في المتاجر الفعلية بطريقة لا تلامسية ودون الحاجة إلى التعامل بالنقود.

وتم إطلاق خدمات PayBy بالشراكة مع متاجر «لولو هايبر ماركت» و»لولو إكسبريس» ومتاجر البقالة وعدد من تطبيقات المراسلة الفورية على غرار «بوتيم».

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