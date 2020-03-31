«غرفة رأس الخيمة» تدعو إلى إنجاز المعاملات إلكترونياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

دعت غرفة تجارة رأس الخيمة عملاءها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى إنجاز معاملاتهم عبر خدماتها الذكية وموقعها الإلكتروني، أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين الرئيسي في مبنى الغرفة خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك بعد قرار إغلاق مركز الغرفة لإسعاد المتعاملين «فرع الغرفة بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بالجزيرة الحمراء» ابتداء من 30 مارس 2020، انطلاقاً من حرصها على سلامة وصحة الجمهور، واهتمامها بمواصلة تطوير الخدمات الذكية على مدار الساعة ومواكبة التقنيات الحديثة وتسخيرها لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكل قطاعاته.

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