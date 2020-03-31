سوق الرهن العقاري الأمريكي يواجه خللاً حاداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر اتحاد مصارف الرهونات العقارية في الولايات المتحدة من خلل حاد قد يواجه سوق العقارات نتيجة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشراء الرهونات العقارية، الخطوة التي كانت تهدف إلى تعزيز أداء القطاع في مواجهة تبعات كورونا.

وبحسب «بلومبيرج» اشترى الاحتياطي الفيدرالي أوراق مالية مدعمة برهونات عقارية بقيمة إجمالية 183 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في محاولة من جانبه لخفض الفائدة، المحاولة التي أثبتت نجاحها بالفعل.

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لكن هذه الخطوة وفي ظل تذبذب الأسواق أدت إلى تنامي الضغوط، ما أثر سلبا على أدوات البنوك الواسعة للتحوط من ارتفاع أسعار الفائدة، واليوم يواجه المقرضين تحديات البيع على الهامش التي تؤثر على رأس المال العامل والقدرة على الاستمرار في العمل.

وتواجه البنوك اليوم مطالبات بيع على الهامش بعشرات الملايين من الدولارات الأمر الذي يرى، باري حبيب، مؤسس شركة «إم بي إس هاي وآي» الاستشارية، إنه يهدد قدرة هذه الشركات على الصمود والبقاء.

الضربة الأصعب تلقتها بنوك الرهونات العقارية المستقلة التي تصل نسبة التحوط لديها إلى 55% على رهونات عقارية بقيمة إجمالية 2.1 تريليون دولار.