«الحمـرا»: الإعفـاء مـن الإيجـار 3 أشهـر وتخفيـض الـرسـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أطلقت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري، حزمة من المبادرات الاقتصادية الداعمة بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين في مراكزها التجارية وملاك عقارات التملك الحر والسكان والعملاء المتضررين بانتشار وباء «كوفيد-19».

وتتضمن المبادرات الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر وخفض رسوم التكييف وتأجيل دفعات الرسوم المستحقة وإلغاء الغرامات المترتبة على التأخر في سداد الدفعات وتمديد مواعيد استحقاق دفعات أخرى.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل فرق عمل متخصصة مهمتها تقييم الاحتياجات المحددة لمختلف الشركات والأفراد لمدهم بالدعم والمساندة الاقتصادية، إضافة إلى إعادة تقييم كفاءة تكاليف العمليات بما يعود بالمنفعة على المستخدمين والعملاء على حد سواء.

وقال بينوي كوريان المدير التنفيذي ل «الحمرا»: تفخر «الحمرا» بالدور المحوري الذي لعبته في رسم ملامح المشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة، ومن هذا المنطلق، نأخذ على عاتقنا أيضاً مسؤولية راسخة تجاه الإمارة وشركائنا وعملائنا الذين ساهموا في هذا النجاح وكانوا من أهم عناصره. فقد فرض علينا هذا الوباء إعادة النظر في طريقة تفكيرنا بالمجتمع وأوضح لنا جميعاً أن وجودنا يتوقف على التكاتف والتعاون لتخطي هذه المرحلة الاستثنائية، ولهذا نعمل عن كثب إلى جانب جميع الأطراف المعنية لضمان التعافي من هذه الفترة والخروج منها معاً أكثر قوة ومرونة.

وأضاف: انطلاقاً من إدراكنا لحجم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الجميع وتأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصادنا بأكمله خلال هذه الفترة، نعزز اليوم التزامنا الراسخ للوقوف بكل ما أوتينا من قوة إلى جانب شركائنا وعملائنا الموقرين. وهنا يأتي دور مبادراتنا الجديدة التي تهدف إلى دعم استمرارية الأعمال والحد من التداعيات وتعزيز رفاه المجتمع. وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، ستقوم فرق عملنا المتخصصة بالتواصل مع الشركاء لفهم احتياجاتهم ومناقشتها وتطبيق الإجراءات الضرورية بكفاءة عالية، وسنواصل أيضاً دعم الهيئات الحكومية وعملائنا وشركائنا بشتى السبل الممكنة والعمل يداً بيد لاجتياز هذه الفترة العصيبة.

وباعتبارها شركة رائدة للتطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، ومزوداً لتجارب أنماط الحياة المتكاملة، تمتلك «الحمرا» محفظة أعمال متنوعة تشمل التجزئة والعقارات السكنية وقطاع الضيافة في الإمارة، ولديها مجموعة أصول مرموقة منها مشروع «قرية الحمرا» السكني المتكامل والحائز على الجوائز، ووالدورف أستوريا رأس الخيمة، وريتز كارلتون رأس الخيمة، وشاطئ الحمرا، و«منار مول» و«الحمرا مول».