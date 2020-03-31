الخام الأمريكي دون 20 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بشدة، اليوم الاثنين، إذ هبط الخام الأمريكي لفترة وجيزة لما دون العشرين دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 18 عاماً بفعل مخاوف متنامية من استمرار الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا لشهور ومزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود.

وهبط خام القياس العالمي برنت 2.08 دولار، بما يوازي 8.3 بالمئة، إلى 22.85 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 22.58 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 20.40 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخام إلى 19.92 دولار للبرميل.

وقال محللون إن سعر النفط منخفض حالياً بشدة، مما يجعل استمرار عمل الكثير من الشركات غير مربح، ولن يكون أمام المنتجين الذين ترتفع تكاليف إنتاجهم سوى وقف الإنتاج، لاسيما في ظل امتلاء المخزونات بكامل طاقتها تقريباً.

وقال محللون من جولدمان ساكس إن الطلب من حركة المسافرين وخطوط الطيران، والذي يشكل حوالي 16 مليون برميل يومياً من الاستهلاك العالمي، قد لا يعود أبداً إلى المستويات السابقة.

من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، أمس الاثنين، إن المملكة تعتزم زيادة صادرات النفط الخام بدءاً من مايو/أيار إلى 10.6 مليون برميل يومياً بفضل تقليص النفط المستخدم لتوليد الكهرباء للمنازل، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

وقال المسؤول «تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا».