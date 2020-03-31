محسن عادل: البنوك تمتلك كاش ضخم وقادرة على تمويل المشروعات الاستثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، على أهمية وضرورة الاستثمار في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلًا :"لا بد من مبادرة خاصة من البنك المركزى لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ومبادرة لتسهيل توفير السيولة لشركات الصناعات الغذائية".
وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "نحتاج لزيادة عدد المصانع العاملة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية".
ووجه رسالته لرجال الأعمال، مطالبهم بعدم تسريح العمالة والوقف بجوار الدولة في أزمة كورنا، كما شدد على ضرورة تحديث البنية التحتية لتشجيع المواطنين على التعامل بالوسائل الإلكتروني في المعاملات المالية.
وذكر أن البنوك تمتلك حجم كاش ضخم وقادرة على تمويل المشروعات الاستثمارية، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادى ساعد مصر على امتصاص آثار أزمة كورونا.
وواصل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، : "مغلطناش غلطة الإتحاد الاوروبي وأندفعت بكل قراراتك المالية دفعة واحدة".
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