شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: تلقيت أكثر من ألف طلب من مصانع للعمل وردية إضافية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إننا نعمل على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والكثير من المستلزمات يتم استيرادها من الخارج خاصة من الصين، مضيفة، أنه تم حصر المصانع، وتلقيت أكثر من ألف طلب من مصانع كثيرة برغبتها في العمل وردية إضافية، مع بداية تطبيق الحظر، لزيادة معدلات الإنتاج، ومنها مصانع مواد غذائية ومنتجات طبية وصناعات كيماوية، مع الحفاظ على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتعقيم والتطهير المستمر".

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي": "نعمل حاليا على حصر تلك المستلزمات والعمل على تصنيعها محليا.. ولدينا مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الإستراتيجية حتى في السلع التي يتم استيرادها من الخارج ونحن في متابعة مستمرة لهذا الأمر".

وأشارت نيفين، إلى وجود "تنسيق متكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج"، مضيفة: "معظم الشركات والمصانع لديها رغبة شديدة في الحفاظ على العمالة مع حصول العمالة على رواتبهم كاملة".

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قررت استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

ووفق تعديلات القرار سيتم السماح بتصدير 3 محاصيل في شكلها الطازج مع استمرار الحظر على الجاف، على أن يشمل وقف التصدير الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق الداخلي وليست البقوليات الطازجة مثل البسلة الخضراء والفاصوليا الخضراء والفول السوداني.

وقالت الوزيرة نيفين جامع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كافة القرارات الصادرة فيما يتعلق بوقف تصدير أي منتجات أو محاصيل هدفها الأساسي هو توفيره للأسواق الداخلية، مشيرة إلى أنه جرت مخاطبة الجمارك لتطبيق القرار 194 لسنة 2020 والخاص بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر.