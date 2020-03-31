شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ساهمت التكنولوجيا فى زيادة قدرات التحصيل لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى التقرير الربع سنوى عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 عن مساهمة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية و فى زيادة قدرة التحصيل والفهم لدى الطالب، حيث زادت قدرة التحصيل والفهم للطالب بدرجة كبيرة تصل إلى 41.1% وبدرجة متوسطة هي 29.4%وبدرجة ضعيفة

9.5% و نسبة عدم المساهمة على الإطلاق 20%.

كما كشف التقرير عن مدى مساهمة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية و فى زيادة فاعلية مهارات التدريس للمدرسين بدرجة كبيرة بنسبة 52.6% وبدرجة متوسطة بنسبة 36.4% وبدرجة ضعيفة بنسبة 4.8% و نسبة عدم المساهمة على الإطلاق بنسبة 6.2%.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد فى 15 من مارس الجارى، على أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية؛ مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.

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توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

واعلن الوزارة علي توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

كما تم توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.