شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: البنية التحتية التكنولوجية فى مصر لديها القدرة على استيعاب الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة إتاحة الدقائق والمكالمات المجانية لكل الفرق الطبية في الحجر الصحى، مشيرا إلى أن المبادرة التى أعلن عنها المركز القومى لبحوث الاتصالات بالتعاون مع الشركات المشغلة لخدمات المحمول الأربعة التي تحملت تكلفة هذه المبادرة وهى إتاحة 3 ألاف دقيقة و10 جيجا بايت لكل فرد من الأطقم الطبية الموجودة في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، ولافتا إلى أن البنية التحتية التكنولوجية في مصر لديها القدرة على استيعاب الأحمال.

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وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه المبادرة تمثل لفتة تقدير لهؤلاء الأطقم الطبية التي تعمل ليل نهار ويعتبرون خط الدفاع الأول لدفاع عن الوطن في مواجهة فيروس كورونا، متابعا: كل التقدير والاحترام والإجلال لكل فرد من هذه الأطقم الطبية ، والتقدير لهم جاءت من خلال هذه الباقة.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى إلى ضمان مستوى الخدمة في الفترة الحالية، موضحا أن بقاء المصريين في منازلهم لفترات طويلة لمواجهة هذا الوباء يحفز عدد كبير للتعلم من خلال الوسائل الرقمية وإنهاء أعماله وإتمام اجتماعاته عن طريق الوسائل الرقمية، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار ضمان الجودة الخاصة بخدمات الإنترنت والاتصالات خلال الفترة الحالية.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتفق منذ عدة أيام، مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.