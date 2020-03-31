شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30 - 3 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 30 -3 -2020.

إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر لصناعة الكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القناة للتوكيلات الملاحية، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك كريدى أجريكول مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للصناعات الهندسية، سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر للأسواق الحرة، آسيك للتعدين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بلتون المالية القابضة، الصناعات الغذائية العربية-دومتى.

البورصة تخسر 8.9 مليار جنيهتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529.054 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.9 مليار جنيهتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529.054 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183.7 مليون ورقة مالية بقيمة 539.6 جنيه، عبر تنفيذ 21.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.56%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 37.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.851 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

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- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.41%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 8.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%

- بنك كريدي أجريكول بسعر إغلاق 29.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%