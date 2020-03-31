شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى بدر: عودة حركة البضائع والمواد الخام تدريجيا لطبيعتها بالمناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، استقرار حركة البضائع والمواد الخام تدريجيا بين المصانع والموانئ، وذلك بعد استجابة مجلس الوزراء لمطالب المستثمرين واستثناء حركة هذه البضائع من قرار حظر التجول المفروض لمدة أسبوعين لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بهاء العادلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الضوابط التي صدرت لعبت دورا كبيرا في عودة الاستقرار لحركة الإنتاج في المصانع المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد داخليا وخارجيا، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.

وأضاف العادلي، أن المصانع سوف تلتزم بقرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بوضع حد أقصى للسحب اليومي للشركات والأفراد، باعتبارها قرارات استثنائية تستهدف تحقيق مصلحة الاقتصاد، رغم التأثير المتوقع على حركة الإنتاج.

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وكان رئيس جمعية مستثمري بدر، أكد وجود مشاورات تجرى مع الأطراف المعنية بالحكومة من أجل وضع التدابير اللازمة لضمان توفير السيولة لحركة نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع لضمان انتظام حركة الإنتاج.

وأوضح بهاء العدلى في تصريح لـ"الخليج 365"، إن المصانع التزمت بقرار فرض الحظر في التوقيتات المعلنة وعدلت مواعيد العمل وفقا لذلك، وخاصة المصانع التي تعمل 3 ورديات طوال 24 ساعة بلا توقف، حتى لا تتضرر من القرار، ولكن هناك ترتيبات لابد منها لضمان انتقال البضائع والمواد الخام من المصانع إلى الموانئ والعكس.