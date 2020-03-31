شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من بينها صفقة فودافون.. 6 بنود بعمومية شركة الاتصالات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية-اس تى سى، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتى، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين فى السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدى لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وحدد مجلس إدارة شركة STC، 6 بنود للمناقشة ليست من بينها مناقشة صفقة فودافون، وهى أولا التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ثانياً التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ثالثا ً التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

رابعاً التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عمرو بن خالد كـردي، وطارق بن عبـد العزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الموافق 2019/9/18، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

خامساً تصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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سادساً التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019.

وكانت شركة الاتصالات السعودية- STC، قد أعلنت عن نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 54.368 مليار ريال خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 51.963 مليار ريال عام 2018 بنسبة نمو 4.62%، وبلغ إجمالي الربح 32.391 مليار ريال مقابل 30.473 مليار ريال بنسبة نمو 6.294%، فيما بلغ صافى الربح 10.665 مليار ريال مقابل 10.780 مليار ريال العام الماضى بنسبة انخفاض 1.066%.

وأرجعت الشركة، في بيان سابق، أسباب انخفاض صافى الربح بقيمة 115 مليون ريال خلال عام 2019، إلى أولاً ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 486 مليون ريال، ثانياً ارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 1,194 مليون ريال نتيجةً لاستمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية وكذلك الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات وأيضاً نتيجةً لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.