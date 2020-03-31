شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تكشف عن حجم استخدام الإنترنت و الحاسب الالى بالمراحل التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت وزارة الاتصالات التقرير الربع سنوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره فى التنمية، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، وتتضمن التقرير نسبة استخدام الإنترنت و الحاسب الالى بالمراحل التعليمية المختلفة، وأيضا استخدامه فى إعداد الأبحاث و الاوراق البحث بالإضافة الي تدريب المبرمجين.

ً نسبة استخدام الانترنت فى مرحلة التعليم الابتدائى نحو 66.1%

نسبة استخدام الحاسب الالى للأغراض التعليمية فى مرحلة التعليم الابتدائى نحو 92%.

نسبة استخدام الإنترنت فى المدارس فى الاستخدامات التعليمية للطالب نحو 25.8%

Advertisements

نسبة المدرسين الذين يستخدمون الحاسب الالى من أي مكان 92.2%.

نسبة الطلاب الذين يستخدمون الحاسب الالى من أي مكان نحو 89.8%.

نسبة استخدام الطالب للحاسب الالى فى إعداد الابحاث والتقارير المدرسية و الاوراق البحثية نحو 44.5%.

أعداد المتدربين فى مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 بلغت 34.24 ألف متدرب.

أعداد المتدربين فى برنامج تنمية القدرات المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة من يوليو - سبتمبر 2019 إلي نحو 13.11 الف متدرب.