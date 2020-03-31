شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيجورا: الطلب العالمى على النفط قد يهبط بحوالى الثلث الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع إن الطلب على النفط قد يهبط بأكثر من 30 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، في ظل تراجع حاد للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعادل ذلك حوالي ثلث الاستهلاك العالمي اليومي.

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وقال سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين في ترافيجورا التي مقرها جنيف، إن معركة على حصة في السوق بين السعودية وروسيا أصبحت غير مهمة الآن لأن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا تلزم حوالي ثلاثة مليارات شخص حول العالم بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 ، ولا تلوح نهاية واضحة في الأفق.

وقدًر رحيم التخفيضات في استهلاك مصافي التكرير حول العالم للخام عند حوالي 7-8 ملايين برميل يوميا، لكنه يتوقع أن ترتفع إلى 12-13 مليون برميل يوميا في الأسبوعين أو الأسابيع القليلة القادمة مع تراجع حركة انتقال الافراد والبضائع.

وقال أيضا إن انتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يهبط لأن شركات النفط الصخري، على العكس مما حدث أثناء انهيار الأسعار في 2014، فقدت الفرصة لجمع أموال من أسواق الدين أو أسواق الأسهم.