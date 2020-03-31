شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عمان 2.17 دولار ليسجل 23.95 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 23.95 دولار، وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و17 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية الذى بلغ 12ر26 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر أبريل المقبل بلغ 54 دولارًا و61 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار 10 دولارات أمريكية و28 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري.

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واليوم سجلت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا خلال أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، لتهوى إلى أدنى مستوياتها فى نحو 17 عاما فى ظل الشلل الذى أصاب حركة أكبر الاقتصادات العالمية نتيجة تفشى فيروس كورونا، متسببا فى اختلال ميزان العرض والطلب العالمى، هبط سعر العقود الأجلة لمزيج برنت تسليم شهر مايو أكثر من 6% ليصل إلى مستوى23.38 دولار للبرميل، متجهة صوب تسجيل أسوأ موجة خسائر شهرية على الاطلاق بعد خسارة 54% من قيمتها خلال شهر مارس فقط ونحو 65 % خلال الربع الأول من 2020.

كما تراجع سعر العقود الأجلة الخام الأمريكى تسليم شهر مايو بنسبة ٥% مسجلا 20.33دولار للبرميل بعدما هبط فى الدقائق الأولى من الجلسة إلى مستوى 23.09 دولار للبرميل ليبلغ إجمالى خسائره 54% فى مارس أيضا و66% فى الربع الاول من العام.