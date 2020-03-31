شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة الاثنين.. و"دبى" تخسر 3.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ واصلت بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالى، وهبطت بورصة البحرين بضغوط انخفاض قطاع البنوك، وخسر رأس المال السوقى لبورصة دبى نحو 3.6 مليار درهم بعد تراجعها بنسبة 2.32%، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشيا، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50. بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 26.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.14 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.02%، خاسراً 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3981.54 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 99.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 7849 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.62%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.51%.

بورصة السعودية بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسرا 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6373.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.48% خاسرا 82.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 164.7 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفع 124 سهما، فيما تراجع 57 سهما.

وتراجع 3 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.62%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 2.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.99%، ثم سهم صادرات بنسبة 9.90%، ثم سهم العالمية بنسبة 9.52%، فيما جاء سهم "تعليم ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.18%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 3.13%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.75%.

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بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% خاسراً 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1355.45 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.2 مليون سهم بقيمة 710.1 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.18% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.74%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 9.09%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.74%.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.76% خاسراً 148.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8282.66 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.76% خاسراً 148.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8282.66 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 122.6 مليون سهم بقيمة 374.4 مليون ريال عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وتراجع 36 سهما، فيما ارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.35%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.32% خاسراً 42.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1789.60 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.32% خاسراً 42.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1789.60 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 331.3 مليون سهم محققة ما قيمته 199.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3534 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.43%%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.59%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.98%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 138.7 مليون ورقة بقيمة 47.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.16%.