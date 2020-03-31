شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 30 - 3- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين، ومن أهمها قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ابريل المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الاخبار الاقتصادية الأخرى ومنها:

وزيرة التجارة تقرر استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية لمدة شهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ابريل المقبل.

ويأتى هذا القرار فى ظل انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الجارى.

وزارة البترول توضح للمواطنين كيفية قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا

قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط.

غرفة الجيزة التجارية: إنشاء 5 أسواق بالمناطق المزدحمة بأحدث أساليب الوقاية

كشف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن استعدادات الغرفة بإنشاء 5 أسواق تجارية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونات وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة وتخفيف التكدس على الأسواق الرئيسية.

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لليوم الثانى على التوالى..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.45%

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529.054 مليار جنيه.

اتحاد الصناعات يحدد 15 مقترحا لعبور "كورونا" أبرزها تأجيل الإقرارات الضريبية

أعد اتحاد الصناعات ورقة عمل مطولة بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،على المستوي الاقتصادي والصناعة المصرية.

واشتملت ورقة عمل الاتحاد على عدد من النقاط والمحاور الهامة، وأشاد اتحاد الصناعات، بسياسات البك المركزي والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة علي رسوم نقاط البيع والسحب من الصرفات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر.

20% من الصعايدة حرفيون.. تعرف على المهن الرئيسية للمشتغلين بمحافظات الصعيد

أظهرت بيانات رسمية، خريطة المهن الرئيسية للمشتغلين في محافظات الوجه القبلي، حيث يوضح التوزيع النسبي للمستغلين "15 سنة فأكثر"، طبقا لأقسام المهن الرئيسية بمحافظات الوجه القبلي، أن أعلى نسبة للمشتغلين لإجمالي محافظات الوجه القبلي للعاملين في مهن الحرفيون 20.7%.