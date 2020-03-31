شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة عمل السفيرة ماجدة شاهين كمستشار لوزير التجارة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مدة تعاقد السفيرة السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، كمستشار لوزير التجارة والصناعة.

ووجهت الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الشكر للسفيرة ماجدة شاهين على مدة عملها بديون وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أصدرت قرارا بتعيين طارق شلبى مساعدا للوزيرة لشئون التجارة، فى إطار رؤى الوزيرة لتطوير الأداء لجميع الهيئات بالوزارة، والتسهيل في عمل كافة القطاعات بالوزارة.

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هذا القرار جاء فى إطار مساعي وزيرة الصناعة والتجارة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة فى أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب فى الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.

وفى وقت سابق، قررت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اختيار "ربى جلال زايد" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المعارض والمؤتمرات، كقائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات خلفا لعبد العزيز الشريف.

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المصدرين والبعثات التجارية ودراسات الأسواق، وكذلك احتياجات الأسواق الخارجية، في إطار خطة محكمة يجرى وضعها حالياً لزيادة كفاءة تعامل الجهات التي تعمل على مجال الصادرات من أجل زيادة نفاذ الصادرات المصرية للخارج، وإدخال مصدرين جدد للشركات المتوسطة والصغيرة، والنفاذ لأسواق جديدة.