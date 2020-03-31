شكرا لقرائتكم خبر عن realme تحتل المرتبة السابعة بسوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 وrealme 6i والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق هاتف realme C3 والمُلقب بوحش الألعاب نجاحًا كبيرا فى السوق من خلال بيعه يوم التخفيضات (فلاش سيل) واستمر فى زيادة مبيعاته عبر الإنترنت.

حيث أثبتت المبيعات المتميزة ورضا العملاء عن الهاتف الذكى الجديد، بأن realme هى واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية الناشئة عالميًا وفى مصر والتى تسعى جاهدة للحصول على أفضل جودة وتصميمات.

ووفقًا لتحليلات Counterpoint، وهى أبرز شركات تحليلات الهواتف الذكية، بأن شركة realme تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم وعلى الرغم من الانخفاض الذى يحدث فى السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث أن مبيعات شركة realme بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة وقد كشفت realme هذا العام عن قطاع آخر فى مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم. "AIOT"

وقد ساعدت هذه الإستراتيجية realme على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة.

ونتيجة لذلك أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل وكذلك مدى تحمسهم على كل منصة من منصاتهم الاجتماعية معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3فيما يتعلق بعمر البطارية المثير للإعجاب وجودة HD ومميزات الكاميرا

يأتى هاتف realme C3 مع معالج Helio G70 وبطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة وشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة لتقديم تجربة ألعاب رائعة على الهواتف الذكية..

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وتصميم أنيق ومعالج متقدم وإعداد كاميرا ثلاثية مذهلة، realme C3 هو أروع هاتف ذكى فى هذه الشريحة السعرية

أما بالنسبة لوحش الألعاب، فإن realme 6i يطلق ميزاته القوية فى السوق المصرى بدءًا من طلبات الحجز المسبق على سوق. كوم بداية من الأول أبريل - حتى السادس من أبريل. وسيكون متاحا رسميًا لأول عملية بيع فى 7 أبريل 2020

يشتهر realme 6i بميزات الذكاء الاصطناعى، فبالنسبة للكاميرا، فهى تتضمن كاميرا رباعية مع خيارات عدسات متنوعة من كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 119 ° وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم وكاميرا بورتريه بالأبيض والأسود. للاستمتاع بالصور الفوتوغرافي.

يأتى realme 6i الإصدار الرئيسى المصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة 16.5 سم HD +. وأخيرًا، لتكملة تجربة غامرة تمامًا، يتميز realme 6i أيضًا بمكبر الصوت الصغير Dirac Power Sound الذى يتيح لك جودة صوت أفضل وأكثر قوة.