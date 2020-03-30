شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في إحدى وحداتها لجمع 10 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بيع حصة في وحدة خطوط أنابيب تابعة لها لجمع الأموال وسط التراجع في أسعار النفط الخام، في صفقة قد تجمع منها 10 مليارات دولار.

وحسب أشخاص مطلعون على الأمر، فقد تحتاج أرامكو إلى جمع الأموال هذا العام لأنها تواجه مساراً تاريخياً في أسعار النفط، وسط زيادة في النفقات، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وأكدت الشركة من جديد التزامها بدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار هذا العام وتحتاج أيضاً إلى تسديد الدفعة الأولى من استحواذها على حصة من شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والتي تُقدر بقرابة السبعين مليار دولار.

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وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018، وبنسبة تراجع 20.6%.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح بقيمة 14.76 مليار ريال (3.94 مليار دولار)، للفترة من 5 حتى 31 ديسمبر 2019.