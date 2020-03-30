شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض بأكثر من 1% نتيجة الضغوط على صناعة الإيثانول في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين نتيجة الضغوط على صناعة الإيثانول في الولايات المتحدة على أثر تفشي فيروس "كورونا".



وكانت تقارير صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي قد أكدت استعداد صناعة إنتاج الإيثانول على زيادة مشترياتها من الذرة في الفترة القادمة.



مع ذلك، تسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة في ارتفاع الضغوط على صناعة الإيثانول الذي يستخدم الذرة في إنتاج الوقود الحيوي.

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هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 140 ألف شخص، بينما توفي ما يقرب من 2500 حالة.



وفي ذات السياق، يتوقع محللون انتعاش موسم الحصاد في البرازيل والأرجنتين الأمر الذي يزيد المعروض من الذرة في الأسواق العالمية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 3.41 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.46 دولار بينما سجل أقل سعر عند 3.40 دولار.