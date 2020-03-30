شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بعد تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1987 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين بعد تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1987 في الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 17%.



وتأثرت الفضة بعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة بالإضافة إلى ضغوط ارتفاع الدولار أمام أمام أغلب العملات الرئيسية.



هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 750 ألف شخص في حين توفي ما يزيد عن 36 ألفاً بالتزامن مع وضع 3.6 مليار نسمة قيد الإقامة في المنازل.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع الجمعة الماضية على حزمة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.8% إلى 14.132 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.71 دولار بينما سجل أقل سعر عند 13.945 دولار.