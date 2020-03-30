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24.6 ألف عقد تمويل عقاري في فبراير بقيمة 10.7 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجل عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد في فبراير الماضي مستوى قياسيا جديدا بإجمالي 24.6 ألف عقد تمويل، بقيمة إجمالية 10.7 مليارات ريال، مواصلا ارتفاعه مقارنة بشهر يناير للعام نفسه (2020) الذي سجل 23.6 ألف عقد بقيمة 10.1 مليارات ريال.

ووفق إحصائية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بلغ إجمالي قروض يناير وفبراير من العام الجاري 48,3 ألف عقد تمويلي، بقيمة 20,8 مليارا، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، بنمو 150% في عدد القروض، ونحو 121% في التمويل مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي (19.3 ألف عقد بقيمة 9.4 مليارات)، تعادل ضعف ما قدم في الشهرين الأولين من 2019.

وأوضحت مؤسسة النقد عبر تقريرها الشهري أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نموا بنحو 153% خلال فبراير 2020 بعدد 24.6 ألف عقد مقارنة بنحو 9.7 آلاف عقد في فبراير 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 132% بقيمة بلغت 10.7 مليارات مقارنة بالشهر نفسه في 2019 ، والذي سجل قرابة 4.6 مليارات ريال.

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كما سجلت قروض فبراير السكنية ارتفاعا نسبته 6% عن الشهر السابق يناير 2020، ونما عدد العقود بنسبة 4% عن الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 96% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 4% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. واستحوذت الفلل السكنية في فبراير على النسبة الأكبر من التمويل، بواقع 8,621 مليارات ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1,454 مليار ريال، وجاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 626 مليون ريال.

وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر فبراير 2020 نحو 21,848 عقدا، وبقيمة إجمالية بلغت 9.44 مليارات ريال، مشكلة قرابة 89% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وحوالي ما نسبة 88% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2020.

توزيع عقود التمويل العقاري في فبراير: