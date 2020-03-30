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المملكة ترفع صادرات النفط إلى 10.6 ملايين برميل يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سترتفع صادرات النفط السعودي إلى 10.6 ملايين برميل يوميا بدءا من مايو المقبل، مستفيدة من انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المتضمنة منع التجول لساعات طويلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان أمس إن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية بدءا من مايو المقبل بنحو 600 ألف برميل يوميا، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10,6 ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن هذه الزيادة تأتي نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي محل البترول الذي كان يستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركة أرامكو أعلنت في 10 مارس أنها ستزود عملاءها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتلقت الشركة في 11 مارس الجاري توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، حينها إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا. وأضاف الناصر أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

يأتي هذا إثر تصريح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق، وذلك تعقيبا على تصريحات سابقة لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان حينها «في سوق حرة يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».

وتأتي زيادة الإنتاج عقب انهيار محادثات بين أعضاء «أوبك+» في 5 و6 مارس الجاري، وهو التحالف الذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.

ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

تطورات زيادة إنتاج وصادرات أرامكو

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أرامكو تعلن تزويد عملائها بـ 12.3

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