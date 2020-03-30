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مشروعان لمستفيدي «سكني» في جدة يوفران 8083 وحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان مشروعين سكنيين جديدين تحت الإنشاء في محافظة جدة، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفران 8083 وحدة سكنية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 14 مشروعا توفر 63 ألف وحدة متنوعة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار، وخيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج «سكني» جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها الكترونيا، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين للإجابة عن جميع الاستفسارات حول المشروعين.

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وأوضح البرنامج في بيان أمس أن مشروع «أبحر بارك» يقع في شمال محافظة جدة عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,145 مليون متر مربع، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء 125-256 مترا مربعا للوحدة السكنية، وتبدأ أسعارها من 406 آلاف ريال وبأقساط شهرية (1355 ريالا).

وأشار «سكني» إلى أن المشروع الآخر «قرية موجان» الواقعة شمال محافظة جدة على مساحة إجمالية تبلغ 28,300 متر مربع يضم 83 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950,160 ريالا، وبقسط شهري يبدأ من (3167 ريالا) فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 225-308 أمتار مربعة.

وأكد البرنامج أن هذين المشروعين يمتازان بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبينا أنهما يأتيان امتدادا لنحو 70 مشروعا تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج «سكني» في توفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبينا أن «سكني» سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.