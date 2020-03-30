شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن مكاسبه السابقة ويتحول إلى الانخفاض بعد قرار "فيتش" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية متخليا عن مكاسبه السابقة في أعقاب صدور قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.



وأعلنت "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة بدرجة واحدة إلى (AA-) من (AA)، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد البريطاني.



وتحدثت الوكالة أيضا عن تأثر الاقتصاد البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم اليقين بشأن العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

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وكان بيان من الاتحاد الأوروبي قد تحدث عن إمكانية تقدم لندن بطلب لبروكسل من أجل تمديد أجل الفترة الانتقالية لما بعد نهاية العام الجاري بسبب تفشي الفيروس التاجي.



ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة نفذت رسميا خروجها من الاتحاد الألأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي ودخلت في فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.24، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2467 وأقل سعر عند 1.2318.