شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع بضغطٍ من إقبال المسثمرين على الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط إقبال من المستثمرين على الدولار وأسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وينتاب المستثمرون تفاؤلاَ في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المقدرة بتريليوني دولار يوم الجمعة الماضية.



وسوف يتم ضخ هذه الحزمة الأكبر في تاريخ البلاد بهدف دعم الاقتصاد والشركات والأسر في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 140 ألف حالة بينما بلغ عدد الإصابات عالميا أكثر من 740 ألفاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 1643.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1673.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1632 دولاراً.