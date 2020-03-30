شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط نحو الأسفل ليقترب من حاجز 21.00 دولار، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 20.00، بينما سيبقى الانخفضا المقترح فعالاً ما لم يتم اختراق مستويات 22.80 ثم 23.70.

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