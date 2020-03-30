شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تكثيف الإجراءات لمكافحة واحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل تكثيف الإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية وحكومات دول على مستوى العالم لمكافحة فيروس "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع يوم الجمعة الماضية على مشروع قانون بتوفير أكبر حزمة إنقاذ مالية في تاريخ البلاد لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد والأسر والشركات.

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وتقدر قيمة هذه الحزمة المالية بنحو تريليوني دولار، وتعتمد على إطلاق برامج لدعم الشركات من خلال شراء سنداتها ومنحها قروضا ميسرة والعمل على استمراريتها وعدم تسريحها للعمالة، كما تتضمن الحزمة إرسال أموال مباشرة للأسر.



وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري، وينتظره كثيرون للوقوف على حالة سوق العمل الأمريكي في ضوء تفشي الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.