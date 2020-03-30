شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط سعر "برنت" بأكثر من 9% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وعمقت خسائرها وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتصاعد المخاوف من تأثير فيروس "كورونا" على الطلب العالمي.



وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم أنها تنوي زيادة إنتاجها وصادرتها من النفط إلى أكثر من 10.5 مليون برميل يومياً في إطار سياستها للحصول على نصيب أكبر من السوق.



وكشف الكرملين عن أن الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والروسي "دونالد ترامب" تتناقشا هاتفياً حول سبل مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة بشكل كبير.

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ورغم أن تراجع سعر النفط جيد للمستهلكين في الولايات المتحدة، إلا أنه ضار للغاية بشركات الطاقة التي تعاني من ضعف الطلب وهبوط الأسعار وعدم تحولها إلى الربحية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبةة 5.7% إلى 20.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.9 دولار وأقل سعر عند 19.8 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 9.6% إلى 22.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.4 دولار وأقل سعر عند 21.6 دولار.