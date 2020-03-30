شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد تدخل البنك المركزي في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل الدولار الكندي انخفاضه امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك على أثر استمرار مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات فيروس "كورونا".



وكان البنك المركزي الكندي قد أعلن الأسبوع الماضي وبشكل مفاجيء وعاجل خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25%، وهو ثالث خفض للفائدة في مارس/آذار الجاري.



وارتفع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير على مستوى العالم مما دعا مؤسسات مالية دولية للتكهن بركود اقتصادي حاد.

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وتوقع صندوق الدولي الدولي ركود الاقتصاد العالمي على الأقل خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري كما توقع ركودا عميقا في أوروبا عام 2020.



وتأثر الدولار الكندي أيضاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام بفعل انتشار الفيروس وتقييد جركة السفر والتنقلات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.7055، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7145 وأقل سعر عند 0.7046.