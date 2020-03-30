شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول طلبات الإعانة في أمريكا إلى 3ر3 مليون طلب والان نبدء بالتفاصيل
وأصبح تقرير طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 آذار/مارس الحالي والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل مؤشرا قويا على تأثير انتشار فيروس كورونا على سوق العمل الأمريكية.
ووفقا لمتوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم سيصل عدد الطلبات الجديدة خلال الأسبوع الماضي إلى 3ر3 مليون طلب بزيادة طفيفة عن العدد المسجل في الأسبوع السابق والذي كان بالفعل أكثر من 4 أمثال الرقم القياسي السابق لهذه البيانات.
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