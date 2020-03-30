شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ساب" تبحث توزيع 60 هللة للسهم عن العام 2019 في 22 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 22 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 1.234 مليار ريال.

وقال البنك - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 6% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.6 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم صرف الأرباح في 26 أبريل المُقبل.

يُذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح بلغت 1.185 مليار ريال، والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدره 2.419 مليار ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة.

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كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات وأرباح تحويل عملات أجنبية ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، بالإضافة إلى زيادة الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك.

كذلك انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل مقارنة بالعام السابق 2018، حيث إن العام السابق تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى عام 2017.