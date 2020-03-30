شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الاتصالات السعودية تبحث شراء عدد من أسهمها بما لا يتجاوز 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 20 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن عملية الشراء ستتم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وبحسب البيان، سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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كذلك ستصدق الجمعية على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 204 مليون ريال، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام 2018، تم عكس مبلغ 579 مليون ريال والتي تم تسجيلها ضمن تكلفة الايرادات في ذلك الربع والمتعلقة بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً خلال العام 2018.