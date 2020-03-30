شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الرسوم الحكومية ترفع خسائر "فيبكو" 278% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 278% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 22.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 5.9 مليون ريال في العام 2019.

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وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 23.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الرسوم الحكومية (المقابل المالي للعمالة)، وزيادة تكلفة المبيعات للشركة التابعة بسبب التشغيل التدريجي للمصنع وذلك حتى الوصول للطاقه الانتاجيه المستهدفه، نظرا لانطلاق الانتاج التجاري تدريجياً في بداية الربع الثاني من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 9.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.