شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسرا 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6373.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.48% خاسرا 82.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 164.7 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفع 124 سهما، فيما تراجع 57 سهما.

وتراجع 3 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.62%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 2.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.99%، ثم سهم صادرات بنسبة 9.90%، ثم سهم العالمية بنسبة 9.52%، فيما جاء سهم "تعليم ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.18%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 3.13%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.75%.

Advertisements

وفى سياق آخر تقدمت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية إلى هيئة سوق المال السعودية، بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.