شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع بنسبة 1.76% بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.76% خاسراً 148.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8282.66 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 122.6 مليون سهم بقيمة 374.4 مليون ريال عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وتراجع 36 سهما، فيما ارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.35%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74،%.

وفى سياق آخر كانت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، قد أعلنت حصولها على موافقة وزارة التجارة و الصناعة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة إلى أجل غير مسمى وحتى إشعار أخر ، نظراً للظروف الحالية التي تواجهها دولة قطر وحرصاً على سلامة الحضور ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة لإتباع التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كرونا .

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.