شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول توضح للمواطنين كيفية قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.

وأضاف الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، في بيان صحفي لوزارة البترول اليوم، أن هناك عده طرق لقراءة وسداد فاتورة الغاز الطبيعي.

وأشار الدكتور وسيم وهدان، إلي أن طرق السداد تتضمن منافذ البيع أو التجار الذين يحملون التالية (فورى – ممكن –– بى – مصارى – خدماتى – أمان) أو عن طريق طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى او عن طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً او ان يتم تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد كلف اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حالياً وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ فضلاً عن الإجراءات التى ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.

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وأكد علي أهمية الاستمرار فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر فى صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة بما يسهم فى استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولى والمنتجات البترولية، مضيفاً أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسى على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين لتقليص الكميات التى يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدى إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئياً من على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.