شكرا لقرائتكم خبر عن الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار بسوق العبور والطماطم تبدأ من 2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين30 -3 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 2.5-4.5 مقابل 3-5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس 1.25-2.5، والفاصوليا لتتراوح بين 3-5 جنيهات، وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5 ، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، فيما اسفر سعر الكوسة 2-4 جنيهات ، وانخفاض سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-5 مقابل 4–7جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و انخفض سعر الثوم ليتراوح بين 3.5 - 5 مقابل 4-7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 5 جنيها ، و البسلة لتتراوح بين 4-6.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.