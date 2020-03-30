شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الجلسة مع متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات جلسة الإثنين وسط متابعة في الأسواق العالمية لتطورات فيروس "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي قد وقع الجمعة الماضية على مشروع قانون بضخ حزمة تحفيز مالية بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة كما ارتفع عدد الوفيات بالمرض، ويتوقع الرئيس "ترامب" بلوغ الذروة خلال أسبوعين.



وتتجه أنظار الأسواق في وقت سابق هذا الأسبوع نحو بيانات تقرير الوظائف الشهري في أمريكا للوقوف على حالة سوق العمل في وزمن "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 21692 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 7616 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 2568 نقطة.