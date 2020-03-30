شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض بأكثر من 2% مع تغير استراتيجية صناعة شركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل ضعف الطلب على المعدن الصناعي نتيجة تحول في استراتيجية صناعة السيارات.



وتوقفت العديد من شركات صناعة السيارات على مستوى العالم عن أنشطتها في الآونة الأخيرة مع ضعف الطلب على المركبات في ظل تفشي فيروس "كورونا".



وأمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شركة "جنرال موتورز" بصناعة أجهزة التنفس الصناعي والتوقف عن صناعة السيارات.

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ويستخدم البلاديوم بشكل كبير في صناعة مكونات بالسيارات تقلل انبعاثات عوادم الكربون الملوثة للبيئة.



وكانت جنوب إفريقيا - المنتج الرائد للبلاديوم - قد أعلنت وقف الصناعاة وتقييد حركة المواطنين مع تفشي فيروس "كورونا".



وعلى أثر ذلك، عاودت أسعار البلاديوم ارتفاعها أعلى 2000 دولار في الأسبوع الماضي خوفا من نقص المعروض العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 2132.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2224 دولار وأقل سعر عند 2105.3 دولار.