شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 9% مسجلا أدنى مستوى فى 18 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 9% ، لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 18عاما ، بفعل توقعات تدهور الطلب العالمي فى ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى نفي السعودية الدخول فى محادثات مع روسيا لتحقيق التوازن فى أسواق النفط.

انخفض خام برنت بنسبة 9.6% إلى مستوي 22.61$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002 ، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 25.03$ للبرميل ، بينما مستوي افتتاح تعاملات يوم الاثنين عند 23.86$، وسجل أعلى مستوي عند 24.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،انخفض الخام الدولي بحوالي واحد بالمئة ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل توقعات حدوث فائض تاريخي بالسوق.

فى ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،تشير معظم التوقعات إلى انخفاض الطلب العالمي بحوالي 20 مليون برميل يوميا ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى اختلال غير مسبوق فى السوق.

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وقال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول " إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بنحو 20% فى إجراءات عزل ثلاثة مليارات شخص حول العالم ،ودعا المنتجين الكبار خاصة السعودية وروسيا للمساهمة فى تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط.

وبسبب فيروس كوفيد-19 الذي أصاب نحو 715 ألف شخص ووفاة حوالي 34 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم ،توقفت حركة الطيران العالمية ، مع وضع نحو 3 مليار شخص فى العزل المنزلي للحد من انتشار الفيروس.

قالت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة إنها لا تجري محادثات مع روسيا لتحقيق التوازن فى أسواق النفط ، على الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة لوقف تدهور الأسعار.

وقال مسؤول روسي كبير لوكالة "رويترز" إن عددا كبير من منتجي النفط يمكن أن يتعاونوا مع أوبك وروسيا لدعم الأسعار.

ويستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.