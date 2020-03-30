شكرا لقرائتكم خبر عن "منشآت": تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت مبادرة الإقراض غير المباشر في عام 2019م زيادة بنسبة المبالغ المصروفة بنسبة تجاوزت 600% بإجمالي وصل إلى 1.47 مليار ريال مقارنة بعام 2018 الذي وصلت فيه المبالغ المصروفة إلى 183 مليون ريال، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة أكثر من 1318 منشأة وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.
وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تقدمها "منشآت" ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم بدورها حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
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